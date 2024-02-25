Мир 25 февраля 2024, 00:18 Производство оружия. Нуланд указала на выгоду для США от помощи Украине Нуланд: американская помощь Украине возвращается в экономику США Freepik

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Основная часть средств, которую США выделяют Украине, остается в американской экономике. Об этом сообщила заместитель госсекретаря страны Виктория Нуланд в интервью CNN.

Власти Соединенных Штатов заявили, что еще в декабре исчерпали ресурсы на поддержку украинских властей. Пока что конгресс не утвердил новые ассигнования, поэтому США не в состоянии обеспечивать поставки вооружений.

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«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — подчеркнула Нуланд.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч ранее сообщил, что его следователи возбудили более 50 дел, связанных с поддержкой Украины. Расследования коснулись мошенничества при закупках и поставках техники. Однако пока никакие обвинения доказать не удалось.