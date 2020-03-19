Производство медицинского спирта увеличили в четыре раза на Украине
Государственная компания «Укрспирт» начала работу еще на четырех заводах. Производство потребовалось увеличить из-за высокого спроса на медицинский спирт для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«В производственном плане на март было предусмотрена работа 10 заводов. Мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода», — пояснили в компании.
И. о. директора организации Сергей Блескун подчеркнул, что основная задача заводов — обеспечить потребности медицинской системы. По его словам, благодаря мощности «Укрспирта» и сырью предприятия способны увеличить объемы производства при необходимости.
Блескун также отметил, что компания соблюдает усиленный дезинфекционный режим. Всех сотрудников обеспечат масками.