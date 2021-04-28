Производство лосося попало под угрозу из-за деятельности человека

Мировая индустрия производства лосося оказалась под угрозой гигантских убытков. Самые популярные виды лососевых рискуют резко сократить свою популяцию из-за деятельности человека. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Размер популярных видов океанического лосося стремительно сокращается, утверждают экологи. Такие выводы также подтверждают участники производственных цепочек: от поставщиков морской продукции OBI Seafoods до шеф-повара рыбного ресторана Ivar’s.

По их оценкам, за последние 8-10 лет рыба уменьшилась в размере на 2-8% в зависимости от конкретного вида. Резкое снижение размера ученые связывают с изменением климата и вмешательством человека в хрупкие экосистемы. Это, по их мнению, привело к тому, что лососевые стали быстрее возвращаться в пресные реки, не успев до конца окрепнуть.

В Европе уже сталкивались с подобной проблемой. К резкому сокращению популяции атлантического лосося (семги) и трески привели создание системы дамб в пресных реках и неконтролируемый вылов рыбы. Подобная участь, как опасаются ученые, может настигнуть тихоокеанских сородичей перечисленных рыб.

В районе Аляски уже в 2020 году улов рухнул на 56% и составил 295,2 миллиона долларов. Причем потери ударят и по России — на долю Москвы и Вашингтона приходится 85% всей добычи тихоокеанского лосося в мире.

Резкое снижение числа лососевых грозит не только финансовыми потерями для индустрии. Это также ударит по дальнейшим цепочкам местных экосистем, ведь рыба — это ключевой источник пищи для орлов и медведей.