Мир 30 августа 2023, 17:12 Производство компонентов для F-16 открыли в Польше РАР: компания Lockheed Martin открыла производство деталей для F-16 в Польше U.S. Department of Defense

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Американский концерн Lockheed Martin запустил в Польше производство компонентов для истребителей F-16. Об этом сообщил агентству РАР директор предприятия Януш Закренцкий.

На заводе провели презентацию первой изготовленной задней части фюзеляжа F-16, уточнил RT.

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«Это важный этап в производстве компонентов для истребителей F-16», — сказал Закренцкий.

По его словам, в Польше планируют выпускать 80% конструкций фюзеляжа американского истребителя. Этого показателя хотят добиться до конца 2024 года. Закренцкий добавил, что решение о запуске предприятия в республике приняло руководство концерна Lockheed Martin.

Госдепартамент США одобрил продажу Польше ударных вертолетов AH-64E Apache. Как сообщил глава Минобороны республики Мариуш Блащак, Соединенные Штаты разрешили стране пользоваться старыми вертолетами Apache из своих запасов. Это продлится до того момента, пока приобретенные 96 воздушных судов не доставят в Польшу.