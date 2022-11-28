Мир 28 ноября 2022, 12:51 Производство iPhone на заводе в Чжэнчжоу сократится из-за протестов — СМИ Bloomberg: производство iPhone в Китае сократится на 6 млн единиц из-за протестов piqsels

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Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом часть сотрудников завода Foxconn в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) вышли на акции протестов. Это может снизить производство смартфонов iPhone на шесть миллионов экземпляров, сообщил источник агентства Bloomberg.

По информации собеседника издания, часть сотрудников завода решила уйти с работы из-за беспорядков, связанных с распространением Covid-19. До начала акций протеста предприятие выпускало 500 тысяч смартфонов каждый день — в год производили около 182 миллионов единиц продукции.

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Агентство напомнило, что ранее руководство Foxconn пообещало бонусы сотрудникам, которые продолжат работать после введения антикороновирусных мер. Им выплатят почти по 1,8 тысячи долларов (около 110 тысяч рублей), а также увеличат зарплату в декабре и январе.

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Россияне стали в 2,5 раза реже покупать iPhone 14. С сентября по середину ноября в стране продали только 400 тысяч аппаратов.