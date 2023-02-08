Мир 08 февраля 2023, 08:57 Производство БПЛА попало под удар в Харькове «Русская весна»: завод беспилотников поразили в Харькове

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Авиазавод в Харькове, где делают беспилотники, оказался поражен ракетным ударом. Об этом написал Telegram-канал «Русская весна», ссылаясь на источники.

По данным местных властей, пострадал объект, где находится Харьковский авиационный завод. Издание добавило, что всего шесть ракет попали по целям в Харькове.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил в своем Telegram-канале, что на заводе по производству беспилотников располагался большой склад боеприпасов. Именно поэтому после удара раздались взрывы, и начался пожар.

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Прошедшей ночью стало известно, что прилеты и взрывы зафиксировали в Харькове, Очакове и Херсоне. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что один из ударов нанесли по промышленному объекту в Киевском районе.