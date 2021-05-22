В Грузии прекращено производство «Боржоми». Рабочие заводов бастуют с 18 мая

Около 400 сотрудников «Боржомского разливочного завода № 1» и «Боржомского разливочного завода № 2» с 18 мая бастуют из-за неприемлемых условий труда и снижения зарплат. Производство лечебно-целебной минеральной воды в Грузии было прекращено.

В знак солидарности с бастующими Объединение профсоюзов страны устроило акцию протеста, сообщил «Sputnik Грузия». У завода собрались более 300 человек. Среди них были шахтеры, водители, работники метро, медработники и железнодорожники. Собравшиеся обратились к руководству «Боржоми» с просьбой принять скорейшие меры. Но администрация предприятий не хочет договариваться с профсоюзами.

Накануне бастующие устроили шествие. Они требовали повысить зарплату, ввести перерывы и отпуска, а также оплату внеурочной работы.

Рабочие «Боржоми» утверждают, что за год их жалованье снизилось на 200-250 лари (4347-5425 рублей). Кадров не хватает, и у сотрудников нет перерывов в работе. За сверхурочный труд им платят мизерные суммы. Попытки договориться с руководством ни к чему не привели.

Компания IDS Borjomi Georgia 20 мая согласилась поднять зарплаты сотрудникам заводов. Но не хочет договариваться с представителями профсоюзов, которые якобы «преследуют свои цели». Бастующие сочли эти условия неприемлемыми. Они пообещали сделать акции перманентными и более масштабными.

Вслед за «Боржоми» повышения зарплаты потребовали сотрудники завода по розливу минеральной воды «Набеглави». Ранее к забастовке присоединились работники компании «Цкали Маргебели» и мукомольного комбината Guria Express.

В мае работники McDonald’s из 15 штатов США сообщили, что намерены провести забастовку с требованием повысить минимальную ставку труда до 15 долларов в час.