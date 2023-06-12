Мир 12 июня 2023, 16:04 Производителю Oreo и Milka объявили бойкот в Скандинавии из-за бизнеса в России Reuters: скандинавские компании бойкотируют производителя Oreo из-за работы в России Unsplash

Читать 360tv в

Скандинавские компании отказываются от работы с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International из-за нежелания компании покинуть российский рынок. Об этом написало агентство Reuters.

По данным издания, бойкот производителю печенья Oreo, шоколада Milka и других сладостей объявили несколько десятков скандинавских организаций. Среди них — несколько авиакомпаний, сеть отелей, футбольная ассоциация и другие. Они отказываются продавать продукцию Mondelez International из-за того, что компания продолжает вести бизнес в России после начала специальной военной операции.

Реклама

Американская корпорация на фоне бойкота обратилась к властям Норвегии с просьбой защитить свой местный бизнес. В компании отметили, что соблюдают санкции: ограничили свою работу в России, прекратив инвестиции и вложения в рекламу.

Ранее национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло компанию Mondelez International в список «международных спонсоров войны». Причиной послужил отказ полностью свернуть бизнес в России, несмотря на призывы украинских властей.