Производителя очков Ray-Ban обвинили в масштабном завышении цен

Потребители подали в суд на франко-итальянского производителя очков Ray-Ban и Oakle за то, что он якобы замышлял резкий рост цен на 1000%. Речь идет о компании EssilorLuxottica SA, написало Bloomberg.

Парижскую фирму — крупнейшую в мире по производству очков — назвали «зачинщиком и основным исполнителем» схемы фиксирования цен на рынке США. Компания якобы заключает незаконные соглашения с Frames for America Inc. и For Eyes Optical Co., сказано в публикации.

В тексте жалобы потребителей, поданной в федеральный суд Сан-Франциско в качестве коллективного иска, написано, что EyeMed заключила тысячи таких соглашений с поставщиками услуг за уходу за глазами. В результате миллионы потребителей по всему миру получили продукцию по многократно завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarers внесены модниками в список самых культовых предметов гардероба всех времен.