Мир 04 января 2024, 19:51 Производителя морепродуктов Vici включили на Украине в список «спонсоров войны» НАПК Украины включило в список «спонсоров войны» владеющий маркой Vici холдинг РИА «Новости»

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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» владеющий Vici литовский холдинг Viciunai Group. Об этом сообщили на сайте агентства.

«Vici не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит налоги в бюджет. Это стало основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны», — указали в публикации.

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Как отметили в НАПК, пока такие известные бренды, как Vici, находятся на рынке России, в мир поступает «неправильный сигнал» о том, что страна продолжает быть частью международных экономических процессов.

Австрийскую группу Raiffeisen Bank ранее исключили из списка «спонсоров войны» на период проведения двусторонних консультаций с привлечением Европейской комиссии. В список «спонсоров войны» Raiffeisen Bank попал в марте 2023 года из-за того, что продолжил деятельность в России.