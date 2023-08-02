Мир 02 августа 2023, 12:57 Производители оружия в Европе столкнулись с нехваткой кадров из-за Украины Reuters: украинский конфликт привел к нехватке кадров у производителей оружия в Европе РИА «Новости»

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Производители оружия в Центральной Европе начали испытывать нехватку кадров из-за украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дефицит сотрудников возник из-за высокого спроса на вооружение, вызванного конфликтом Украины и России. Впервые с окончания холодной войны компании ищут новые способы справиться с бумом производства в этой сфере, указали в материале.

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Оружейники в Польше и Чехии запускают и расширяют программы по набору и обучению новых рабочих, а также предлагают им льготы. Чешская STV Group, выпускающая боеприпасы и артиллерийские снаряды, вкладывается в строительство жилья для сотрудников в Поличке. Это небольшой город с населением менее 10 тысяч человек, находящийся ближе других к заводу.

Компания также предложила ушедшим на пенсию специалистам бесплатно обедать в столовой, сообщил председатель STV Group Дэвид Хак. Это сделали, чтобы бывшие работники делились опытом с новыми сотрудниками.

«Этот неформальный обмен идеями оказывает превосходное и немедленное влияние на эффективность производственных процессов», — пояснил Хак.

Чешский производитель взрывчатых веществ Explosia начал расширять сотрудничество с местными университетами и ускорил автоматизацию производства, чтобы справиться с нехваткой кадров. А польская WB Group, выпускающая беспилотники и ракетные системы, стала нанимать женщин на линии, на которых раньше работали в основном мужчины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что за 15 месяцев министерство приняло на вооружение более 30 моделей беспилотников. По словам министра, среди этих БПЛА есть дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы.