Производители индийского чая предупредили о росте цен из-за коронавируса и засухи

Сбору урожая чая в Индии в этом году могут помешать засуха и вспышка заболеваемости COVID-19. Это отразится на стоимости напитка во всем мире.

На 90 чайных плантациях в штате Ассам, который является крупнейшим производителем чая в стране, более 500 случаев заражения коронавирусом. Однако владельцы плантаций заявили, что реальные масштабы эпидемии может показать дополнительное тестирование всех работников. Об этом сообщили в местной чайной ассоциации Financial Times (FT).

Ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается на 800 других плантациях. Ситуацию пытаются взять под контроль местные власти.

Представители профсоюза заявили, что во вспышке заболеваемости COVID-19 на чайных плантациях виноваты условия жизни и труда работников. Они работают и перемещаются большими группами.

Для сотрудников индийских плантаций работают пункты вакцинации, однако прививочная кампания проходит медленными темпами из-за нехватки вакцин.

Помимо пандемии, в стране наблюдается другая проблема, которая может значительно сократить количество урожая, — засуха в Ассаме и в штатах на северо-востоке страны.