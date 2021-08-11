Производителей Барби обвинили в расизме

Компанию Mattel, которая занимается производством кукол Барби, обвинили в расизме. Они выпустили новую инклюзивную линейку кукол в честь летних Олимпийских игр в Токио. Однако в коллекции не оказалось кукол-азиаток, передало Daily Mail.

Набор состоит из пяти кукол. Каждая кукла представляет новый вид спорта, которые добавили к Олимпиаде до прошлого года. В наборе есть кукла-софтболистка, кукла-скалолаз, скейтбордистка, каратистка и серфингистка, передало ИА НСН.

Каждая кукла обладает индивидуальным оттенком кожи и формой тела, однако среди игрушек нет представителя азиатской культуры. Внимание на это обратили интернет-пользователи. Многие сочли это оскорблением, так как сама Олимпиада проходит в Токио.

Ранее прообразом новой куклы Барби от фирмы Mattel стала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт. Она руководит созданием британской вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca. Женщина выразила надежду на то, что такой подход поможет сделать мысль девочки о карьере в науке общественной нормой.