Мир 19 июля 2023, 00:40 Производитель Vanish и Durex опроверг планы продолжать бизнес в России Unsplash

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Компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, опровергла информацию о намерении остаться в России. Руководство корпорации продолжает процесс передачи бизнеса в стране, сообщило РИА «Новости».

Как отметили в британской корпорации, сейчас продолжается процесс по передаче права собственности на российский бизнес, который не исключает передачу третьей стороне или местным сотрудникам.

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Ранее информацией о том, что Reckitt Benckiser передумала уходить с российского рынка, поделился Telegram-канал Baza. Отмечалось, что такое заявление сделал бывший CEO Лаксман Нарасимхан, который уволился из компании в 2022 году.

Reckitt Benckiser занимается производством и продажей в 200 странах мира большого ряда товаров, в их числе чистящие средства Vanish и Cilit Bang, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.

Корпорация заявила о запуске процесса отчуждения российского бизнеса после начала спецоперации на Украине.