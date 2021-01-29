Производитель вакцины Novavax заявил о почти 90% ее эффективности

Вакцина от коронавируса, произведенная американской компанией Novavax Inc., показала эффективность более 89%. Препарат для профилактики COVID-19 создали на основе протеина.

Третью фазу клинических испытаний вакцины NVX-CoV2373 провели в Великобритании, сообщила пресс-служба компании-производителя.

«Вакцина Novavax от COVID-19 демонстрирует эффективность 89,3% в испытании третьей фазы в Великобритании», — отмечено в публикации.

В исследовании учитывалась действенность препарата в условиях распространения «британского» штамма SARS-CoV-2.

Испытания вакцины в Южной Африке оказались менее успешными: в регионе, где выявлен другой штамм коронавируса, эффективность NVX-CoV2373 достигла только 49,4%. У участников испытаний без ВИЧ показатель достиг порядка 60%.

На исследования вакцины Novavax Inc. выделили около 1,6 миллиарда долларов. Средства компания получила, уточнил «Интерфакс», в рамках программы «Операция сверхсветовая скорость». Ее реализацией занималась администрация экс-президента Дональда Трампа.

Препарат на основе протеина испытывают в Великобритании, США, Мексике и ЮАР. В одной из стран Восточной Африки назвали прививки опасными.