Производитель упаковки Smurfit Kappa уйдет из России

Производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил, что уходит из России. Об этом сообщил RT.

«Группа уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также все долгосрочное финансирование», — отмечено на сайте компании.

Уточняется, что российский рынок приносит компании около 1% продаж от общего объема.

Также американская компания Johnson & Johnson объявила о прекращении поставок средств личной гигиены и товаров персонального ухода в Россию.