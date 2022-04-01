Производитель упаковки Smurfit Kappa уйдет из России
Производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил, что уходит из России. Об этом сообщил RT.
«Группа уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также все долгосрочное финансирование», — отмечено на сайте компании.
Уточняется, что российский рынок приносит компании около 1% продаж от общего объема.
Также американская компания Johnson & Johnson объявила о прекращении поставок средств личной гигиены и товаров персонального ухода в Россию.