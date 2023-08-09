Мир 09 августа 2023, 00:36 Производитель ракет для Украины объявил забастовку Guardian: сотрудники завода, производящего ракеты для Украины, объявили забастовку РИА «Новости»

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Работники завода в графстве Айршир, на котором производят ракеты Storm Shadow и Brimstone, объявили забастовку. Эти снаряды отправляют на Украину. Об этом сообщила газета The Guardian.

Причиной забастовки стал размер оплаты труда. Часть сотрудников завода утверждает, что их зарплаты существенно сократились.

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«Рабочие завода по производству боеприпасов, поставляющего Украине ракеты, объявляют двухнедельную забастовку в связи с обострением спора о зарплате и премиях», — сказано в публикации.

В забастовке примут участие 50 работников, которые занимаются производством и погрузкой ракет.

В июле издание Mirror писало, что забастовка рабочих склада может сорвать поставки ракет Storm Shadow ВСУ. По данным издания, более 50 сотрудников оружейного склада в Шотландии устроили стачку из-за размера заработных плат.