Производитель пива в Южной Корее креативно поблагодарил прохожих, которые помогли убрать разбитые бутылки

Производитель пива из Южной Кореи поблагодарил местных жителей за помощь, выпустив ролик в их честь. Водитель компании не закрыл дверь кузова — в результате, как написал TJ, выпали и разбились две тысячи бутылок. Несколько прохожих помогли быстро очистить от них проезжую часть.

На ролике процесс идет в ускоренной съемке. Зрители видят, как ящики пива падают на дорогу, практически под колеса общественному транспорту, по проезжей части разливается огромная лужа и везде осколки. А потом местные жители один за другим принимаются за уборку, а кто-то помогает регулировать движение. Вскоре все чисто, на дороге никто не поскользнулся и не пострадал, не случилось аварии, о недавнем происшествии ничего не напоминает. Перекресток удалось очистить всего за полчаса.

Компания ищет своих героев. В соцсетях, где распространилось видео, участников уборки поблагодарили за неравнодушие. Пользователи заметили, что в мире еще остались добрые бескорыстные люди.