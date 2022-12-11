Мир 11 декабря 2022, 01:31 Производитель оружия усомнился в возможности армии Германии защитить Берлин Производитель оружия Хаун: Германия сможет защитить Аугсбург, но не Берлин Pxhere

Читать 360tv в

Армия Германии в случае военного конфликта сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга. Такое мнение высказал глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

Группа оборонных компаний KNDS объединяет часть немецких и французских производителей оружия. Страны НАТО, по мнению Хауна, готовы к обороне, потому что имеют сильного партнера в виде США.

Реклама

«Европа лишь частично обороноспособна. А бундесвер? Раньше у него было более двух тысяч танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин», — считает Хаун.

Реклама

Германию «выжали, как лимон», отметил собеседник издания. Нехватку средств, по его словам, нельзя покрыть обещанными правительством деньгами.

Прежде всего, по мнению Хауна, немецкой армии не хватает реактивной и ствольной артиллерии. Бюрократия и множество правил для военной техники только усугубляют сложившуюся ситуацию.

Во Франции сообщили об истощении арсеналов страны. После этого французский политик Флориан Филиппо призвал остановить поставки оружия для ВСУ.