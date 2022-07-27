Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России

Один из самых крупных мировых производителей лифтов — американская компания Otis — решил продать бизнес в России. Сделку ожидают закрыть в ближайшее время, сообщили в отчете за второй квартал 2022 года.

На сайте компании также добавили, что 100% бизнеса выкупит Ice Development.

«Мы решили, что ведение бизнеса в России больше неустойчиво, и мы заключили соглашение с Ice Development о продаже 100% нашей доли в бизнесе Otis в России», — отметили в пресс-службе производителя.

Российский бизнес американской компании выкупил холдинг S8 Capital, сообщил RT. По данным издания, отечественные предприятия бывшего Otis начнут принимать заказы на изготовление лифтового оборудования с 1 августа.

Ранее компания приостановила прием заказов из России. Решение поставило под угрозу строительство элитного жилья.