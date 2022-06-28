Производитель лифтов и эскалаторов из Финляндии Коne де-юре уйдет из России

Производитель лифтов и эскалаторов из Финляндии Kone юридически уходит из России. Об этом компания сообщила на сайте в пресс-релизе.

При этом поставки продукции Kone приостановила еще 3 марта. Решение о передаче бизнеса российским управленцам объяснили заботой о сотрудниках и надеждами на устойчивое развитие компании.

«Планы по передаче местных владений и операций обеспечат более устойчивое долгосрочное решение для сотрудников и клиентов», — отметили представители компании.

После перехода под российское управление бренд сменит название. При этом компания согласилась поставлять запчасти на время переходного периода. Представители Kone отметили, что он продлится до трех месяцев после закрытия сделки.

Российский бизнес финского производителя лифтов и эскалаторов составляет менее 1% глобальных продаж бренда. В настоящее время в РФ работают около 650 сотрудников. Они обслуживают около полутора тысяч клиентов.

Соглашение о покупке местным руководством подлежит утверждению соответствующими регулирующими органами в России и, как ожидается, будет закрыто в четвертом квартале 2022 года. Детали планируемой сделки включая стоимость покупки не разглашаются.