Производитель каш Nordic продал российский бизнес

Компания «Копэкер Агро» приобрела бизнес у финского производителя Raisio за полтора миллиона евро. В России под брендом Nordic он выпускал хлопья, каши и мюсли.

Сделку зарегистрировали 12 мая, сообщили в пресс-службе финского предприятия. Raisio на фоне продажи бренда зафиксировала убыток порядка 3,6 миллиона евро.

Из этой суммы предполагаемый убыток от обесценивания компания отразила в размере 2,6 миллиона евро в EBIT за первый квартал 2022 года.

Бизнес финнов в России, кроме продуктов питания, включал экспорт рыбных комбикормов с подразделения Raisioaqua в Финляндии.

«Копэкер Агро», уточнили «Известия», производит упаковку и фасует продукты. Компания является одним из лидеров на рынке РФ в этой сфере.