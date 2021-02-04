Произошел взрыв в гостинице в Греции

По данным ИА Nation News, в результате здание полностью разрушилось, а его обломки разлетелись на 80 метров вокруг. Никто не пострадал.

Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего инцидента.

Ранее взрыв прогремел в центре вакцинации в пригороде Никосии (Кипр). Сигнал о взрыве, по данным полиции, поступил в понедельник в 19:30 по местному времени (20:30 по Москве). Пока информации о жертвах и пострадавших нет.