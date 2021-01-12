Мощный взрыв на химзаводе в Китае попал на видео

Взорвался химический завод компании Sinopec Yangzi Petrochemica.

Ранее ученые заметили разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой. Об этом заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

По его словам, специалисты искали сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили от очевидцев видео. Оно уже есть в Сети. На кадрах виден полет метеорита и взрыв.