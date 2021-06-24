Большинство американцев уверены в лабораторном происхождении коронавируса

Больше половины американцев считают, что происхождение коронавируса лабораторное, и чуть меньше трети уверены, что вирус возник естественным путем. Это следует из проведенного телеканалом Fox News опроса.

Согласно результатам исследования, 60% американцев считают, что COVID-19 был создан учеными. По их мнению, опасный вирус просочился из лаборатории в Китае. При этом 31% опрошенных уверены, что коронавирус возник естественным путем.

Телеканал провел свое исследование в период с 19 по 22 июня. В опросе принял участие 1001 американец. Погрешность оценивается в плюс-минус три процентных пункта.

Советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал Китаю изоляцию, если он не поможет изучить происхождение коронавируса. Расследователи истоков пандемии коронавируса объединились в международную группу под названием DRASTIC. Сейчас ее участниками являются 25 человек из разных стран, включая Китай, США и Канаду.