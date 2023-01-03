Мир 03 января 2023, 10:53 Проход судов в проливе Дарданеллы остановили из-за сильного тумана Управление контроля в проливе Дарданеллы сообщило о прекращении судоходства из-за тумана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пролив Дарданеллы временно закрыли в обе стороны из-за сильного тумана, накрывшего Стамбул и часть Мраморного моря. Об этом сообщила газета Yeni Safak со ссылкой на управление контроля судоходства.

«Судоходство в Дарданеллах прекращено в обе стороны», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Капитанов судов, которые следовали с севера и юга в пролив, предупредили по рации об изменениях. В управлении отметили, что судоходство возобновят после улучшения погодных условий.

Реклама

Туманная погода стоит уже несколько дней. Власти Стамбула предупредили жителей о возможных сбоях в работе аэропортов. По прогнозам синоптиков, улучшение видимости ожидается не ранее 6 января.

В начале декабря у берегов Турции образовалась пробка из 26 танкеров. Затор возник сразу после введения потолка цен на нефть.