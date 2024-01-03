Мир 03 января 2024, 04:48 «Прогресс невозможен». ХАМАС остановил переговоры с Израилем после убийства замглавы политбюро движения Haaretz: переговоры между Израилем и ХАМАС остановлены после атаки в Бейруте РИА «Новости»

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Переговоры о мирном соглашении между Израилем и ХАМАС остановлены после убийства заместителя главы политбюро движения Салеха аль-Арури в Южном Бейруте. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания рассказали, что убийство аль-Арури изменило ситуацию, и теперь прогресс в достижении соглашения невозможен. В то же время посредники пытаются обеспечить продолжение переговоров, чтобы не допустить эскалации конфликта, в том числе, на севере Израиля. Продолжение переговоров будет, в том числе, зависеть от того, считает ли Израиль убийство Салеха аль-Арури своим достижением, сообщил Haaretz.

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Во вторник, 2 января, израильский беспилотник атаковал опорного пункта «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В результате взрыва погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.

Члены группировки «Хезболла» назвали атаку опорного пункта нападением на Ливан и пообещали ответить Израилю.

«Это преступление не останется без ответа и наказания», — заявили представители группировки.