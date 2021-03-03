США призвали Россию «уничтожить свою программу химоружия»

США призвали Россию «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия». Об этом заявил во время брифинга представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что любое использование химоружия кем-либо, где-либо, когда-либо и при каких-либо обстоятельствах является неприемлемым и противоречит международному праву.

«США призывают Россию соответствовать своим обязательствам по конвенции о химоружию и задекларировать и уничтожить свою программу химоружия при международном режиме верификации», — заявил представитель Госдепа. Его слова приводит РИА «Новости».

Накануне стало известно, что под санкции со стороны США попали семь высокопоставленных лиц России и несколько организаций. Также американская сторона ввела ограничения против трех российских научно-исследовательских организаций, запретила предоставление России кредитов и внесла ее в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.

В Российском МИДе призвали Вашингтон «не играть с огнем». Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что мириться с ограничениями Москва не намерена.