Бесплатный сайт за 16 млн. Как обычные программисты заставили уволиться министра

Власти Чехии решили заказать разработчикам сайт. Ничего сложного — на нем должны были продаваться разрешения на проезд по скоростным автомагистралям. Однако тендер был аж на 401 миллион крон (16 миллионов евро). Это возмутило чешскую общественность.

Команда местных программистов была в шоке от такой стоимости и от того, что контракт был быстро закрыт. В ответ они за два дня бесплатно создали готовый продукт код и передали разработку властям. По сообщению Novinky.cz, после данного инцидента ответственного за создание ресурса министра уволили.

Все началось с того, что владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек попросил объединиться и создать сайт, который необходим по условиям тендера, но главное бесплатно. На его просьбу откликнулось более 300 специалистов. В итоге группа из 60 программистов-добровольцев была собрана вместе, подготовила программный код сайта Ferznamka.cz за выходные и подарила его государству.

На текущий момент проект позволяет приобрести виртуальные купоны за символическую сумму в несколько крон. Средства будут направлены благотворительность. Министра транспорта Владимира Кремлика, чье ведомство согласовало договор по разработке сайта, отправили в отставку.

«360» поинтересовался, сколько примерно стоит создать сайт в России. Так, например, на сервисе Профи.ру цена за работу начинается от пяти тысяч рублей, а на фриланс-бирже удаленной работы YouDo стоимость работы «под ключ» будет ориентировочно составлять около 15 000 рублей. Разброс цен большой и зависит насколько наполненным вы хотите сделать сайт.