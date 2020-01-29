    29 января 2020, 21:03

    Бесплатный сайт за 16 млн. Как обычные программисты заставили уволиться министра

    Редакция сайта 360°

    Власти Чехии решили заказать разработчикам сайт. Ничего сложного — на нем должны были продаваться разрешения на проезд по скоростным автомагистралям. Однако тендер был аж на 401 миллион крон (16 миллионов евро). Это возмутило чешскую общественность.
    Бесплатный сайт за 16 млн. Как обычные программисты заставили уволиться министра

    Команда местных программистов была в шоке от такой стоимости и от того, что контракт был быстро закрыт. В ответ они за два дня бесплатно создали готовый продукт код и передали разработку властям. По сообщению Novinky.cz, после данного инцидента ответственного за создание ресурса министра уволили.

    Все началось с того, что владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек попросил объединиться и создать сайт, который необходим по условиям тендера, но главное бесплатно. На его просьбу откликнулось более 300 специалистов. В итоге группа из 60 программистов-добровольцев была собрана вместе, подготовила программный код сайта Ferznamka.cz за выходные и подарила его государству.

    На текущий момент проект позволяет приобрести виртуальные купоны за символическую сумму в несколько крон. Средства будут направлены благотворительность. Министра транспорта Владимира Кремлика, чье ведомство согласовало договор по разработке сайта, отправили в отставку.

    «360» поинтересовался, сколько примерно стоит создать сайт в России. Так, например, на сервисе Профи.ру цена за работу начинается от пяти тысяч рублей, а на фриланс-бирже удаленной работы YouDo стоимость работы «под ключ» будет ориентировочно составлять около 15 000 рублей. Разброс цен большой и зависит насколько наполненным вы хотите сделать сайт.