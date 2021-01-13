Программист из США забыл пароль от кошелька с Bitcoin на $240 млн. У него осталось две попытки

Программист из США забыл пароль от внешнего защищенного жесткого диска, на котором хранятся ключи от электронного кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов по текущему курсу. У него осталось две попытки ввести пароль, иначе доступ к деньгам будет потерян навсегда.

Об этом программист из Германии Стефан Томас, который проживает в американском Сан-Франциско, рассказал газете The New York Times. Он отметил, что заинтересовался биткоинами еще в начале 2010-х. В криптовалюте его привлек тот факт, что она не находится под контролем крупных компаний или государства.

В начале 2011 года он создал анимационное видео «Что такое биткоины?», в котором кратко рассказал про концепцию новой по тем временам криптовалюты. Один из фанатов биткоина решил поблагодарить программиста за популяризацию темы и подарил ему 7002 биткоина — по курсу тех лет это была гораздо меньшая сумма, тогда один биткоин стоил около двух долларов.

Томас не помнит, какой пароль поставил на свой защищенный внешний жесткий диску IronKey. Он отметил, что устройство дает пользователям 10 попыток, а затем уничтожает содержащиеся на нем файлы навсегда. Программист уже испробовал восемь самых популярных своих паролей, но ни один не подошел. Чтобы получить доступ к миллионам, у него осталось всего две попытки — иначе деньги будут потеряны.

«Я просто лежал в кровати и думал о том, что я пойду к компьютеру с какой-то новой стратегией и это не сработает. И я снова буду в отчаянии», — рассказал он газете.

По статистике, около 20% всех существующих биткоинов утрачены: владельцы не могут вспомнить пароли от электронных кошельков или носителей, на которых они хранятся. По текущему курсу речь идет примерно о 140 миллиардах долларов.