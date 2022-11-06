Мир 06 ноября 2022, 17:48 Программа помощи Украине на 2023 год будет кредитной — Еврокомиссия Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС представит годовой план помощи Украине на следующей неделе Unsplash

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Евросоюз представит план годовой программы помощи Украине на следующей неделе. Программа подразумевает выделение 18 миллиардов евро и будет кредитной, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Она отметила, что провела по этому поводу «хороший телефонный разговор» с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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«Предложим на следующей неделе план финансовой поддержки Украины на 2023 год», — пообещала фон дер Ляйен.

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Глава ЕК назвала это позитивным развитием событий.

О планах направить в страну бюджетную помощь в размере до 18 миллиардов евро Урсула фон дер Ляйен заявила в конце октября на конференции в Берлине. Сообщалось, что план предоставления этой помощи будет готов в ноябре. В 2022 году Украина уже получила от ЕС более 19 миллиардов евро без учета расходов на военные поставки.

Лучшим исходом конфликта на Украине будет покаяние ее президента Владимира Зеленского перед российским лидером Владимиром Путиным за геноцид на Донбассе, считает бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом писало «Дни.ру».