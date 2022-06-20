Соцпартия Молдавии пожаловалась Конституционный суд на запрет новостных программ из России

Депутаты оппозиционной партии Социалистов республики Молдавия (ПСРМ) Адела Рэйляну и Григоре Новак обратились в Конституционный суд страны с жалобой на запрет вещания новостных и аналитических программ из России. Об этом говорится в официальном заявлении политического объединения.

Депутаты считают, что введенный властями Молдавии закон нарушает положения Конституции республики, а также международные правовые акты о правах человека. Кроме того, речь идет о легализации цензуры, направленной на ограничение информации неудобной для правительства.

На минувшей неделе президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляций новостных и аналитических передач российских телеканалов, а также военных фильмов. Документ вступит в силу с 24 июня.

Кроме того, закон вводит понятие дезинформации, как намеренного распространения сведений, «оправдывающих военную агрессию» и угрожающих информационной безопасности страны. Под эту норму попадут компании, транслирующие российские телеканалы.