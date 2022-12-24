Мир 24 декабря 2022, 07:40 Проголосовавших за помощь Украине конгрессменов назвали «спонсорами нацизма» Американский политик Янг раскритиковал конгрессменов-демократов из США за помощь Украине Pixabay

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Голосовавшие за выделение очередного пакета помощи Украине демократы являются «спонсорами нацизма», написал в своем Twitter американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. По его словам, лишь одна представительница Демократической партии проголосовала против.

«Мне противно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — подчеркнул Янг.

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Политик добавил, что против выделения помощи украинским властям проголосовала демократ Алексанрия Окасио-Кортес. По словам Джеффри Янга, он присоединился бы к ней, если бы тоже принимал участие в голосовании.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер объявил о выделении очередного пакета военной помощи. Журналист Брэдли Девлин упрекнул Зеленского в том, что тот даже не поблагодарил Штаты за «рождественский подарок», а вместо этого выдвинул очередные требования.