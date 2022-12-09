Мир 09 декабря 2022, 16:05 Прогнувшуюся под США Европу приготовили к войне с Россией Колумнист РИА «Новости» Алкснис: капитуляция Европы перед США закончится войной с Россией

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Европа после Второй мировой войны переложила всю ответственность за собственную безопасность на США и НАТО. Но теперь, понимая свои перспективы, ЕС намерен создать собственную армию в подчинении Брюсселя. Решение не снизит зависимость Европы от США, которые могут использовать новую военную структуру против России. Об этом в колонке написала обозреватель РИА «Новости» Ирина Алкснис.

Поводом для текста стали последние заявления главы дипломатического корпуса ЕС Жозепа Борреля, который призвал страны — члены организации увеличить размер расходов на оборону до 70 миллиардов евро к 2025 году. Часть контроля над военными бюджетами он предложил передать Брюсселю.

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«На наших глазах происходит тектонический сдвиг в позиции Европы относительно военной стратегии», — написала Алкснис.

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Автор напомнила, что после Второй мировой войны европейские державы не сильно тратили деньги на оборонный сектор, переложив все на плечи США. Но в последние годы между партнерами начали нарастать противоречия.

Вашингтон требовал увеличить финансирования НАТО до 2% от ВВП. Тогда в ЕС возникла мысль о создании собственной армии. Идею поддержали ведущие политические лидеры, в том числе занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель. Они понимали, что речь идет не только о защите, но и о снижении зависимости от США.

Главное отличие позиции ушедших европейских политических тяжеловесов от действующих заключается в том, что они не были настолько тесно связаны с американцами, а ориентировались на интересы других стран.

«За последний год атлантистам в Европе удалось практически полностью задавить своих конкурентов-„почвенников“, перехватить контроль над повесткой и системой управления, направив большинство стран по пути, который выглядит просто самоубийственным для них», — отметила автор.

Появление собственной европейской армии и увеличение оборонных расходов означает, что деньги потекут в военно-промышленный комплекс США. Вашингтон еще сильнее возьмет под контроль оборонные силы ЕС через НАТО и использует европейцев в конфликте против России.