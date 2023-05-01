Мир 01 мая 2023, 10:53 «Прогнулся под Госдепом»: Медведев объяснил блокировку последней записи в Twitter Медведев: Twitter прогнулся под США и киевский режим Freepik

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Россия может с легкостью обойтись без Twitter. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-аккаунте. Государственный деятель объяснил, что ограничение его англоязычного аккаунта связано с тем, что соцсеть прогнулась под США и Киев.

«В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей», — написал Медведев.

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Зампред Совбеза подчеркнул, что сейчас главная задача России — защитить людей, вернуть все земли.

«Будем упорно работать для этого. Всех с праздником 1 Мая!» — заключил он.

Напомним, блокировка аккаунта Медведева произошла после твита о Польше. Заместитель председателя Совета безопасности продублировал публикацию. Он написал, что России не следует продолжать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти в этой стране находятся русофобы. Кроме того, Медведев обратился к Илону Маску и посоветовал перечитать запись, помня о том, что призывы к уничтожению России на площадке стали нормой.