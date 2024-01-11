Мир 11 января 2024, 13:25 Прогноз Путина по победе на Украине раскрыли в США WP: Путин почувствовал близость победы на Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин ощутил, что победа на Украине скоро наступит. На это указал обозреватель американской газеты The Washington Post Ли Хокстейдер.

Автор публикации призвал не обращать внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении России.

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«Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — отметил журналист.

По словам Хокстейдера, президент России переоборудовал экономику страны, поскольку убежден, что терпение Запада на исходе. США же и их союзники из Европы, напротив, видимо, устали прилагать усилия для поддержки Украины, обратил внимание обозреватель WP. Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив ВСУ перейти в оборонительную позицию, подытожил автор публикации.

Журналист и эксперт по России Оуэн Мэтьюз отмечал, что усиление наступления российских сил в зоне СВО на фоне сокращения помощи Запада отрезвило американских политиков. В США начали осознавать неизбежность разделения Украины, подчеркнул Мэтьюз.