11 апреля 2023, 10:15
Прогноз по отмене ограничений на полеты в Россию дали в Европе
Eurocontrol: ограничения на полеты в Россию и Украину сохранятся до 2029 года
Ограничения на воздушные перевозки на территорию России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся как минимум до конца 2029 года. Такой прогноз выдвинули аналитики Европейской организации по безопасности воздушной навигации, сообщила пресс-служба организации.
При этом специалисты уверены, что к концу указанного срока возвращения к «нормальным» маршрутам не ожидается.
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«Мы полагаем, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым как минимум до конца 2029 года. К концу данного горизонта возвращение к нормальным маршрутам не ожидается», — говорится в докладе.
Страны Евросоюза в феврале 2022 года приняли решение закрыть воздушное пространство содружества для самолетов из России. Эта мера оказалась продиктована началом специальной операции на Украине.
Ограничения коснулись всех зарегистрированных в России самолетов либо эксплуатируемых отечественными перевозчиками.
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