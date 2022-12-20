Мир 20 декабря 2022, 16:33 Прогноз о судьбе трех городов Украины в 2023 году сделали в Крыму Председатель парламента Крыма: Россия освободит Одессу, Николаев и Харьков в 2023 году РИА «Новости»

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Освобождение от киевского режима Одессы, Николаева и Харькова произойдет до конца 2023 года. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» сделал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что к этому времени украинские власти согласятся на все условия о перемирии, чтобы сохранить за собой хотя бы Киев. Но Россия не должна пойти на такое предложение.

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«До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов», — заявил Константинов.

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Глава парламента Крыма подчеркнул, что к 2024 году необходимо полностью уничтожить администрацию Украины и взять контроль над Киевом.

«Это мое предположение. А остальные территории нас не очень интересуют», — добавил Константинов.

Он заметил, что вместе с ликвидацией Владимира Зеленского не станет и самой Украины как государства. Саму специальную военную операцию республиканский парламентарий назвал «завершающим аккордом» Крымской весны.