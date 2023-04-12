Мир 12 апреля 2023, 05:19 «Проглотить свою гордость». Зеленскому посоветовали поспешить с мирным решением конфликта на Украине SCMP: Зеленский должен согласиться на заключение мира на Украине РИА «Новости»

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Обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани сообщил, что президенту Украина Владимиру Зеленскому надо поторопиться с мирным урегулированием конфликта в стране, пока он хоть что-то решает. В своей статье журналист советует властям страны спрятать свою гордость подальше.

«Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий», — убежден Ковани.

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Обозреватель обратил внимание на то, что у украинских военных заканчиваются снаряды. И производственные мощности Запада не в силах обеспечить их постоянную поставку и необходимую степень военной помощи.

К тому же, отметил репортер, западные политики в какой-то момент могут оказаться не в состоянии «выписать чек», несмотря на все свои обещания.

«Несмотря на свои обещания, западные политики могут просто оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский», — заключил Ковани.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку из-за лжи о потерях ВСУ. Руководство страны скрывает информацию о реальных потерях ВСУ при том, что на деле складывается критическая ситуация.