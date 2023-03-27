Мир 27 марта 2023, 21:32 Профсоюзы Израиля отменили забастовку после заморозки закона о судебной реформе Глава объединения профсоюзов Израиля отменил забастовку после остановки реформы суда Twitter

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Массовой забастовки членов профсоюзов Израиля «Гистадрут» во вторник, 28 марта, не будет. Как сообщила газета The Times of Israel, такое заявление сделал глава объединения Арнон Бар-Давид после решения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отложить рассмотрение закона о реформе судебной системы.

При этом профсоюзный лидер подчеркнул, что акции и демонстрации по стране продолжатся, пока законопроект полностью не отзовут с рассмотрения Кнессета.

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Решение Нетаньяху также поддержал лидер оппозиции Бени Ганц. Он подчеркнул, что глава правительства сделал первый правильный шаг для смягчения ситуации. Следующим должно стать возвращение на пост министра обороны уволенного Йоава Галанта, который публично раскритиковал предложенную реформу.

Израиль уже несколько дней переживает масштабные протесты из-за внесения на рассмотрение в Кнессет законопроекта о судебной реформе. Документ подготовила партийная коалиция. Лидер партии «Еврейская сила» и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что распустит объединение, если рассмотрение законопроекта заморозят.

Для сохранения конституционного большинства в парламенте Нетаньяху согласился создать новую силовую структуру — Национальную гвардию Израиля, которая полностью перейдет под контроль министерства, возглавляемое Бен-Гвиром.