Профсоюз «Белавиа» попросит Совет ЕС отменить санкции против белорусских авиакомпаний

Профсоюз белорусской авиакомпании «Белавиа» намерен обратиться в Совет ЕС с просьбой об отмене введенных в отношении перевозчиков республики ограничений. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram.

«Белавиа» подготовит для Евросовета письмо, в котором речь пойдет об отмене санкций.

На прошлой неделе ЕС опубликовал постановление, запрещающее белорусским авиакомпаниям с 5 июня использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Ограничения не коснутся гуманитарных рейсов, а также не будут действовать в случае аварийных посадок и экстренных полетов.

В Международной ассоциации воздушного транспорта призвали разделять политику и вопросы авиационной безопасности после ситуации с рейсом Ryanair. Гендиректор IATA Уилли Уолш назвал запрет европейским самолетам пользоваться воздушным пространством Белоруссии политизацией авиационной безопасности.

Небо для белорусских самолетов не намерена закрывать Сербия. В правительстве страны напомнили, что государство не входит в ЕС и поэтому может не подчиняться его правилам.