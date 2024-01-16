Мир 16 января 2024, 14:00 Профессора Тартуского университета задержали в Эстонии по подозрению в шпионаже Спецслужбы Эстонии задержали россиянина Морозова по делу о шпионаже Global Look Press

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Работавшего в Тартуском университете российского профессора Вячеслава Морозова задержали спецслужбы Эстонии. Полиция безопасности республики заподозрила ученого в ведении и поддержке разведывательной деятельности, угрожающей безопасности страны. Об этом сообщил сайт ERR.

По данным журналистов, после задержания вуз объявил о разрыве трудового договора с россиянином. Государственная прокуратура Эстонии заявила, что Морозов с 3 января находится в следственном изоляторе по решению Хаюрского уездного суда.

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Подробности дела силовики не раскрыли. Государственный прокурор Эстонии Трийну Олев заявила, что у следствия были основания требовать ареста Морозова. По ее словам, профессор мог уклоняться от уголовного преследования и продолжать свою противоправную деятельность.

Руководитель ведомства подчеркнула, что профессора Морозова заподозрили в работе на российские спецслужбы.

«Это дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии», — заметила Олев.

Вячеслав Морозов занимал пост профессора политологии Института Шютте Тартуского университета. В вузе он работал с 2016 года. До этого трудился в Санкт-Петербургском государственном университете и тесно сотрудничал с с эстонским высшим учебным заведением.