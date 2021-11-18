Профессор-трансгендер из США призвал легализовать педофилию

Ученый из США выступил за легализацию педофилии и ее классификацию в качестве одной из форм сексуального влечения. Аргументом американский специалист назвал разницу между чувствами и преступлением.

Разговор с адъюнкт-профессором кафедры социологии и уголовного права Университета Олд Доминион в Норфолке, штат Вирджиния, Эллин Уокер опубликовал фонд Prostasia.

«Сексуальное насилие над детьми никогда не бывает нормальным. Но влечение к несовершеннолетним до тех пор, пока на ребенка никак не воздействуют, не означает, что человек, у которого есть это влечение, делает что-то не так», — заявил Уокер.

Сотрудник университета подчеркнул, что между влечением и преступлением есть существенная разница. По словам профессора-трансгендера, общество недостаточно интересуется правами людей, у которых есть сексуальная тяга к детям.

Призыв профессора прокомментировал в Telegram российский сенатор Алексей Пушков, назвав его «логическим развитием трансгендерного тренда и всего американского либерал-прогрессизма».

Мнение Уокера в Сети тоже подвергли критике, заявив, что подобные дискуссии только оправдывают педофилов в глазах общества.