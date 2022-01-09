Профессор спрогнозировал шестую волну массового вымирания на Земле

Жителей Земли ждет шестая волна массового вымирания. Причиной стало большое количество людей и некоторые другие факторы, заявил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.

«Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений», — сказал Эрлих в интервью Daily Mail.

Он отметил, что изменение климата может нанести планете вред, сопоставимый с последствиями извержения вулкана. К такому ущербу приводят засухи и лесные пожары. По словам профессора, ученые до сих пор спорят о причинах пяти предыдущих массовых вымираний на Земле.

«В научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством», — рассказал Эрлих.

Ранее Всемирный фонд дикой природы заявил, что в ближайшие 10 лет планета может столкнуться с массовым вымиранием. Исчезнуть могут порядка миллиона представителей флоры и фауны.

Самое известное массовое вымирание произошло на Земле 66 миллионов лет назад. Тогда гигантский астероид уничтожил динозавров.