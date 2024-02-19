Мир 19 февраля 2024, 16:47 Профессор СПбГУ: США внимательно следят за развитием связей РФ с Латинской Америкой

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Власти США внимательно следят за развитием связей и отношений России со странами Латинской Америки. Об этом сообщил профессор СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, США привыкли считать этот регион своей сферой влияния. Оно достаточно велико, в том числе из-за крупных инвестиций в частном секторе, в финансовой, торговой и промышленной сферах.

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«И, разумеется, США ищут способы упрочить свои позиции… Конечно, они внимательно смотрят на Кубу, но каких-то серьезных изменений в отношениях Кубы с США я не жду. Здесь все очень сильно будет зависеть от выборов в Соединенных Штатах», — отметил Хейфец.