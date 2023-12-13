13 декабря 2023, 17:48
Профессор СПбГУ Хейфец: полномасштабные боевые действия на спорной линии границы Венесуэлы и Гайаны маловероятны
Споры по поводу линии границы между Венесуэлой и Гайаной с малой долей вероятности приведут к полномасштабным боевым действиям. Такое мнение выразил профессор СПбГУ Виктор Хейфец в эфире радио Sputnik.
«Я думаю, что реально войны все-таки никто не ждет», — заключил эксперт.
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Лидеры стран встретятся в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины для обсуждения ситуации 14 декабря. Вряд ли на этой встрече будет найдено окончательное решение спора, отметил Хейфец. При этом многие страны выступили за решение конфликта путем переговоров, добавил он.
Венесуэла
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