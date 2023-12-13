Мир 13 декабря 2023, 17:48 Профессор СПбГУ Хейфец: полномасштабные боевые действия на спорной линии границы Венесуэлы и Гайаны маловероятны

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Споры по поводу линии границы между Венесуэлой и Гайаной с малой долей вероятности приведут к полномасштабным боевым действиям. Такое мнение выразил профессор СПбГУ Виктор Хейфец в эфире радио Sputnik.

«Я думаю, что реально войны все-таки никто не ждет», — заключил эксперт.

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Лидеры стран встретятся в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины для обсуждения ситуации 14 декабря. Вряд ли на этой встрече будет найдено окончательное решение спора, отметил Хейфец. При этом многие страны выступили за решение конфликта путем переговоров, добавил он.