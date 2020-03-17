Профессор СПбГУ: дело российской фирмы о «вмешательстве в выборы» США потеряло актуальность

«Трамп избирательно вводит санкции против компаний. Когда это выгодно США, санкции ослабляются или снимаются частично. То, что делается здесь, это результат и того, что меняется постепенно ситуация внутри США, несколько ослабевает антироссийская кампания. Аргументация о вмешательстве России в выборы 2016 года сейчас на фоне предвыборной кампании уже теряет свою актуальность, она больше не пользуется ажиотажным спросом. Поэтому будет точечная кампания по выводу российских компаний из-под санкций», — пояснил Кубышкин.

Профессор отметил потенциальные признаки спада напряженности в Соединенных Штатах. Однако, по его словам, общий антироссийский настрой еще остается.

«Пересмотра нет, но частичные меры могут быть приняты, чтобы продемонстрировать объективность американского суда и заинтересованность американского бизнес-сообщества. Так что „революции“ никакой нет, но сигнал определенный есть. Плюс к этому усложняется экономическая ситуация в США в связи с коронавирусом, общемировыми проблемами, падением цен на нефть. Я думаю, что это маленький шажок к тому, чтобы ослабить напряжение в отношениях между российским и американским бизнесом», — добавил Кубышкин.

Ранее американские прокуроры попросили закрыть дело о «вмешательстве в выборы в США» против российской компании «Конкорд Менеджмент».