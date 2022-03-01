Профессор Штоль заявил, что Россия не ожидала от переговоров с Украиной серьезных результатов

Ни одна из сторон не ожидала каких-либо серьезных результатов после переговоров российской и украинской делегаций. Такое мнение в беседе с Life озвучил профессор Дипломатической академии Владимир Штоль.

По его словам, вся эта ситуация в целом соответствует поведению украинского президента, который порой делает бессвязные и нелогичные заявления.

«Со стороны Украины та позиция, которая была озвучена, явно не могла соответствовать ни реальному положению дел на фронте, ни какой-либо ожидаемой позиции Москвы. И это заявление Зеленского — чистый блеф, что называется „хорошая мина при плохой игре“. Это соответствует в целом поведению Зеленского на посту президента», — добавил Штоль.

В заключение он отметил, что киевские власти стремятся выдавать желаемое за действительное.