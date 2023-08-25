Мир 25 августа 2023, 18:55 Профессор Ширяев заявил, что Трамп сможет стать президентом после формального ареста

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Недавний арест бывшего президента США Дональда Трампа лишь прибавляет ему политических очков перед началом предвыборной гонки. Таким мнением поделился профессор кафедры американских исследований СПбГУ Борис Ширяев. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, то, что происходит сейчас в стране, является признаком глубокого кризиса. В менталитете американцев относиться к своему президенту с уважением. Сейчас многих жителей страны шокирует такое отношение к политику.

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«Его популярность растет. Американцы это практичный и здравомыслящий народ. Для многих из них он человек, который борется за Америку, а не за мифические интересы. Думаю, что все пойдет Трампу только на пользу», — отметил Ширяев.