Мир 24 августа 2023, 16:57 Профессор Шамис высказала мнение, что объединение БРИКС растет из-за интереса к достижениям стран

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Все мировое сообщество видит, какие рывки за последнее время сделали страны, входящие в состав БРИКС. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщила профессор РАНХиГС Евгения Шамис.

По ее словам, объединение растет потому, что «очень хочется увидеть, что не только ты признаешь, что у тебя есть рост, но это увидели и другие».

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Мировое сообщество должно признать тот факт, что в самых разных государствах было сделано немало экономических, социальных и других рывков, добавила Шамис.